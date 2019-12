Traditie in Wintelre: verkoop haardhout voor goede doelen

Inbrekers plagen Kempenge­meen­ten: twaalf keer raak op Eerste Kerstdag

26 december EERSEL/BLADEL/HAPERT/BERGEIJK - In de Kempengemeenten is op Eerste Kerstdag meer dan tien keer ingebroken. Van deze twaalf woninginbraken vonden er liefst acht plaats in Eersel.