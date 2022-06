Traditie St. Janstros levend houden met workshop

St. Jan de Doper is de patroonheilige van de kerk in Oerle. Het maken van een St. Janstros is een zeer oud gebruik dat nog niet overal is uitgestorven. Onder meer in Oerle, Duizel en Leenderstrijp worden rond 24 juni, de geboortedag van Johannes de Doper, de kleurrijke boeketten gemaakt en naast de voordeur gehangen. Volgens het volksgeloof biedt een gewijde St. Janstros bescherming tegen onweer en blikseminslag. Daarom blijven de trossen vaak het gehele jaar hangen.