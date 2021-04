Transformatie Zwarte Bergen naar Landal-park krijgt steeds meer vorm

Op het nieuwe vakantiepark mogen straks maximaal 340 vakantiehuisjes worden gebouwd. In het bestemmingsplan is nog een optie opengehouden om een hotel of recreatieappartementencomplex met maximaal 200 bedden te ontwikkelen.

Centraal gebouw

Vanuit het cirkelvormige, circulair gebouwde hoofdgebouw moeten zandpaden gaan uitwaaieren naar de huisjes die verspreid over het park komen te staan, zo vertelde architect Stefan Ritzen. De gemeente wil er wel zeker van zijn dat zo’n centrale voorzieningencomplex er ook écht komt. Om die reden heeft Bergeijk in het bestemmingsplan de voorwaarde gesteld dat bij oplevering van meer dan 75 huisjes tenminste één gebouw met een binnenzwembad en één andere voorziening (zoals horeca of fitnesszaal) in gebruik moet zijn.

Zijn er meer dan 250 woningen klaar, dan moet het centrale gebouw uit minstens vier voorzieningen bestaan. ,,We willen als gemeente meewerken, maar we willen er ook iets voor terug”, aldus wethouder Mathijs Kuijken.

Inwoners uit omgeving kunnen ook komen zwemmen

Er wordt tevens een ven op het terrein aangelegd, en er komt zo’n dertig procent meer groen bij. ,,Een bosstructuur moet overal voelbaar aanwezig zijn”, aldus Ritzen. Het binnen-en buitenzwembad en diverse andere centrale voorzieningen worden openbaar toegankelijk voor inwoners uit de omgeving.

De huidige eigenaar van het terrein-het bedrijf Zwarte Bergen Invest-gaat het luxe park ontwikkelen, Landal Greenparks neemt het beheer op zich. Permanente bewoning en huisvesting van arbeidsmigranten is niet toegestaan.

‘Enclave van bestaande vakantiewoningen’

Het publiek had tijdens de online presentatie van het bestemmingsplan gelegenheid vragen te stellen. Terugkerend thema was de vraag wat er met de 31 reeds bestaande vakantiewoningen op het park gaat gebeuren. ,,Dat is eigenlijk een aparte enclave. De huisjes en de bijbehorende grond zijn in eigendom van verschillende eigenaren. Landal heeft geen plannen deze mensen uit te kopen", aldus Paul van Os (Zwarte Bergen Invest).

Forest Village komt op het terrein waar tot voor 1 april jongstleden camping de Zwarte Bergen was gevestigd. Dit park is inmiddels ontmanteld en gesloten. Het voorontwerpbestemmingsplan ligt nu ter inzage. Naar verwachting kan het plan in december door de gemeenteraad worden vastgesteld.