Traumahelikopter naar Hoogeloon: twee jongeren gewond bij botsing tegen boom

Bladel wil meer groen in mooiere Snieder­slaan

25 februari BLADEL - Wie over een paar jaar in de Sniederslaan in Bladel moet zijn, wandelt door een groene, verkeersluwe, maar vooral aantrekkelijke laan. Het moet er goed toeven zijn. ,,Nu is het zo dat de Sniederslaan nogal een stenige straat is", merkt wethouder Fons d’Haens op.