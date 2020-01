'Tree hunter’McBride bij Heksenboom: ‘Jullie snappen dat veel beter’

Engelsman McBride heeft eigenlijk niet zo'n fijne herinnering aan de regio. In 2000 zat hij in het Philips Stadion in Eindhoven en keek naar Engeland-Portugal. De Engelsen stonden met 2-0 voor, maar verloren met 2-3. ,,Een van de ergste dagen van mijn leven", lacht hij.

Dinsdag startte de ‘tree hunter’ of bomenjager, zoals zijn bijnaam luidt, met een stevige klus die hem de komende vier weken langs veel Europese landen voert. Hij bezoekt de meeste bomen die meedoen aan de wedstrijd Europese Boom van het Jaar. Alleen de exemplaren die écht ver weg liggen, zoals die in Rusland, laat hij aan zich voorbij gaan. De wedstrijd zelf begint op 1 februari.

Pessimistische tijd

Zijn toer ving aan bij de Heksenboom in Bladel, nog maar net uitverkozen tot Nederlandse inzending voor de wedstrijd. McBride heeft een missie: overal vertelt hij over het belang van bomen. ,,Mensen en bomen kunnen elkaar niet missen", zegt hij in een toelichting. We leven in een pessimistische tijd. Ik vertel over duurzaamheid en wat bomen met ons doen. Onze generatie gaat voor geld en groei. De volgende generatie snapt dat we zo niet langer door kunnen gaan.”

McBride kreeg dinsdag de tijd om zijn verhaal door te geven aan die ‘volgende generatie’. Kinderen van de Franciscusschool in Bladel kwamen dinsdagmorgen naar de Heksenboom gefietst. Daar waren ze deelgenoot van een klein toneelstukje rond Zwarte Kaat, de heks die onder de boom begraven zou zijn. Drie ‘geestelijken’, Willibrordus, Bernardus en Elizabethekke, gaven daar acte de présence. Zwarte Kaat zelf dook ook nog op, maar was geheel in het zwart gekleed en in de verte moeilijk zichtbaar. De kinderen moesten maar ophoepelen, vond ze. Die deden dat echter niet. Zij lieten zich de warme chocolademelk en marshmallows goed smaken.

Mensen van de toekomst

Daarna, op school, was het de beurt aan McBride. Bovendien kreeg de school een jonge beuk aangeboden die meteen in de voortuin werd geplant.

In het lokaal van groep acht koos de Engelsman drie tekeningen, door de kinderen gemaakt, uit die mee gaan naar de finalebijeenkomst in Brussel. ,,We moeten veel zorgvuldiger omgaan met de natuur en onze planeet”, zei hij. ,,Sommige volwassenen hebben dat niet zo goed door, maar jullie wel. Jullie snappen dat veel beter. Jullie zijn de grote mensen van de toekomst.”

Volledig scherm Kinderen luisteren naar de wijze woorden van 'pater Willibrordus' bij de Heksenboom in Bladel. © .

Volledig scherm Rob McBride bij de Heksenboom. © ED