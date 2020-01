Trekkershutten op camping De Kleine Witrijt in Bergeijk stap dichterbij

Maar aan het verzoek van eigenaren Theo en Anke Smeulders om 841 vierkante meter extra bebouwing toe te staan, wil het college niet meewerken. „Het uitgangspunt bij het stoppen van een agrarische bestemming is dat de verstening wordt teruggebracht of dat er in ieder geval geen extra verstening plaatsvindt”, zegt Kuijken.

Ruimte voor een veranda

Het college is de eigenaren enigszins tegemoet gekomen. Voor de trekkershutten werd in eerste instantie een bebouwd oppervlak van 300 vierkante meter uitgetrokken. Dat is 420 vierkante meter geworden, zodat er bij elke hut ruimte is voor een veranda. En het college werkt in principe mee aan 100 vierkante meter extra bebouwd oppervlak om het sanitair uit te breiden. „Waarom dat stuk extra sanitair nodig was, is goed gemotiveerd”, zegt Kuijken. „Maar de extra 841 vierkante meter, onder andere voor een fietsenstalling, daarvan zeggen we: gebruik daar de bebouwing voor die er al is. Er moet een goede balans zijn tussen verstening en wat het gebied daar kan verdragen.”