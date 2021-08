Trendy Look krijgt nieuwe eigenaar: ‘Een klant die terugkomt is het grootste compliment’

Johan Kuijken (1964-2021) was een man van weinig woorden, maar van veel daden

20 augustus BERGEIJK - Een erg belangrijk verenigingsmens van Bergeijk ’t Loo is dinsdag plotseling overleden. Johan Kuijken was in vrijwel elke vereniging van ’t Loo een kartrekker, zowel een denker als een doener. Een man met een mening, maar zonder daarmee anderen te kwetsen. Of zoals zijn neef Mathijs Kuijken het zegt: “De verenigingsgoeroe van de afgelopen dertig jaar op ’t Loo.”