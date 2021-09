Tribunetrappen in de Hapertse lucht

HAPERT - Het is donderdagmorgen rond half tien als het eerste deel van een tribunetrap boven de bouwplaats MFA Hart van Hapert getild wordt. Spannend, want over enkele minuten is duidelijk of het gevaarte van 23.000 kilo past op de plek waar hij is ingetekend.

,,Dagelijks werk. Routine”, karakteriseert hijsmeester Bjorn de Witt koel. Maar de stilte waarin gewerkt wordt, verraadt de concentratie die nodig is voor de zware tilklus. Stilte die enkel wordt onderbroken door de mobilofooninstructies van de Witt aan zijn kraanmachinist.

Samen met de bouwvakkers van BMV is hij nog een klein halfuur bezig om de betonnen kolos op de millimeter nauwkeurig te laten landen op de plek waar hij gedacht is. Hoofduitvoerder Sjef van Esch is pas tevreden als ook de uitsparing voor een ijzeren kolom tot op de millimeter passend is gemaakt.

Hijsproces

Het hijsproces begon ’s morgens al om half zes met de opbouw van de kraan. Drie vrachtwagens voerden in totaal honderd ton contragewicht aan: ,,Nodig, want we moeten vijftig meter overbruggen. De trap komt helemaal achterin, tegen de muur van de sporthal. Die is bedoeld voor kleine optredens”, legt Sjef van Esch uit.

In de loop van de dag volgt ook deel twee van de tribunetrap. Die is met 21 ton iets lichter. In totaal worden er deze dag nog zes andere, kleinere trappen naar de juiste plek gehesen.

De hoofduitvoerder geniet zichtbaar van het project in Hapert: ,,Nieuwbouw, renovatie en restauratie komen hier bij elkaar.” De bouw ligt op schema, zegt hij. ,,Ook wij hebben wel last van de grondstoffencrisis. Gelukkig waren de stalen spanten op tijd klaar. Die zijn nu geplaatst. Nu zien de Hapertse mensen ook hoe het eruit komt te zien.”

Bouwlocatie

Dat geldt zeker voor Peter Adams. Elke morgen en elke avond komt hij voorbij de bouwlocatie als hij zijn hondje Max uitlaat. ,,Leuk om te volgen. Het gaat nu hard. De kerk was eerst wel een gemis, maar het krijgt nu een goede bestemming. Hier kan Hapert nog veel jaren mee vooruit.”

Kleine Mats Wouters van twee en een half is ook een trouwe kijker. Steeds als hij met vader John zijn broertjes naar school brengt, moet er even gestopt worden om de stoere bouwvakkers te bewonderen. De imposante hijskraan is een extra attractie. Zijn vader kijkt graag mee: ,,Het begint nu echt ergens op te lijken. Het wordt echt een dorpshart. Mooi ook, dat de kerk in het project is opgenomen.”

Veel belangstelling

Ook Sjef van Esch merkt, dat de nieuwe MFA leeft in Hapert: ,,Er is veel belangstelling. Regelmatig komen mensen foto’s maken, zeker toen de achterzijde van de kerk zichtbaar werd.”

De omvangrijke en complexe bouw midden in de dorpskern levert nauwelijks overlast op. De vier vrachtwagens zijn in de ochtendspits zonder problemen gelost. Van Esch: ,,We hebben gelukkig de ventweg af kunnen sluiten, zodat die binnen het bouwterrein valt. Vrachtverkeer heeft een vaste route daar naar toe.”