Trimclub Oirschot beweegt al vijftig jaar

,,Als dat voetballen geen onderdeel was van de training, dan was de club allang ter ziele.” Norbert van Luxemborg (85), medeoprichter en voorzitter van de trimclub, is helder. ,,We zijn een clubje mannen dat iedere week werkt aan de conditie. Momenteel zijn we met zeventien leden, van wie twee van het eerste uur: Jan Erven en Wim Beekmans. We doen niet aan competities, dat is nooit onze drijfveer geweest. Maar bij het voetballen merk je dat het nét wat fanatieker gaat onderling. Dat maakt het leuk om iedere week te komen.

Trimclub Oirschot is ontstaan in de jaren zeventig, toen vanuit de overheid werd gestimuleerd om meer te bewegen. Van Luxemborg: ,,De mensen waren niet fit volgens de overheid. Ze zaten te veel voor de televisie. Landelijk was er al een campagne geweest, daardoor ontstonden her en der trimclubjes. Sportscholen waren er nauwelijks. Met wat vrienden besloten we om ook een trimgroep op te richten.”

De oprichters Toon Theeuwes, Johan Brans en Van Luxemborg wilden goed voor de dag komen. In ieder geval met een professionele trainer. De nadruk moest liggen op het recreatieve element. Een gemengde club, voor mannen en vrouwen. ,,Maar het aantal damesleden is nooit uitzonderlijk groot geweest. Na enkele wisselingen zijn wij in 1974 op trainer Bram Flierman gewezen. Hij is opgeleid als Recreatie Sportleider en als ouder persoon had hij wat overwicht op de leden. Het klikte direct.”

Vroeger

Bram Flierman (89) uit Best ziet verschil met vroeger. ,,Vijftig jaar terug waren het allemaal dertigers die ik moest trainen. De gemiddelde leeftijd nu is 76 jaar. Geen coopertesten nu. Vroeger trainden we op Moorland en het trimparcours. Nu trainen we op zondagochtend in de bossen bij ’s-Heerenvijvers. Warming up, twee keer tien minuten hardlopen, dan een potje voetballen en uitlopen. Ook is er tijd voor grappen. Dat is namelijk ook belangrijk. Ja, ook schuine moppen daarbij.”

Er is geen opvolger en hij vindt het leuk om te doen. ,,Zolang ik het leuk vind, ga ik door. Ik mis de club tijdens de coronacrisis wel. Nu fiets ik of doe ik aan snelwandelen.” Afgelopen jaren zijn er twee ernstige incidenten geweest tijdens trimsessies. Het betrof hartfalen. Van Luxemborg: ,,Gelukkig is dat goed afgelopen, maar enkele leden van ons zijn daarna wel op reanimatiecursus geweest.”