Tropische verschijning de hop voelt zich thuis in Nederlands-Belgisch grensgebied

BERGEIJK/NEERPELT - De hop, een tropisch uitziend vogeltje met een bijzonder grote kuif, werd de afgelopen periode regelmatig gespot in het natuurgebied de Plateaux-Hageven in Bergeijk en Neerpelt (B). Dat alleen is al bijzonder, maar een paartje hoppen heeft nu ook succesvol gebroed in het Hageven, meldt Natuurmonumenten.

De markante, kleurrijke fladderaar laat zich maar zelden zien in Nederland en België. Broedgevallen zijn zeer uitzonderlijk. Hoppen overwinteren vooral in Zuid-Europa en Afrika. Het Iberisch Schiereiland is met afstand het belangrijkste broedgebied.

Indianentooi

Met zijn zwartgepunte kuif, lijkend op een indianentooi, is de vogel een bijzondere verschijning die gemakkelijk te herkennen is. Maar op de grond, waar hoppen hun voedsel zoeken, is het diertje een stuk moeilijker waar te nemen. Hoppen broeden in holtes van bomen. Hun aanwezigheid verraden ze vaak met de kenmerkende vlinderachtige vlucht en de typische ‘oepoepoe’-zang.

Natuurmonumenten noemt het broedende paartje de kroon op het werk voor het grensoverschrijdende herstel- en beheerwerk in het natuurgebied de Plateaux-Hageven, dat samen met de Vlaamse zusterorganisatie Natuurpunt wordt beheerd. Eerder al zijn er bijzondere planten- en insectensoorten als moerashertshooi en amazonemier waargenomen.

Hoppen hebben open gebied met schraal grasland of heide nodig om voedsel te verzamelen en bomen en bos om te kunnen nestelen. Juist deze afwisseling is te vinden in het gebied Plateaux-Hageven. Op een relatief kleine oppervlakte is hier een grote variëteit aan landschappen te vinden.

Krekels

Op het menu van de hop staan kevers, rupsen, slakken en krekels. En laat nu net dit laatstgenoemde diertje dit jaar massaal aanwezig zijn op de Plateaux.