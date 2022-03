Truus is al 'bejaard’ en tóch de beste boerenkoe van het land: ‘Ze woont op strandzand, beter kan niet’

Oekraïense vluchtelin­gen niet in voormalige versla­vings­kli­niek Oirschot, riolering vertraagt komst asielzoe­kers

OIRSCHOT - De voormalige verslavingskliniek Rodersana in Oirschot is niet in beeld voor de opvang van Oekraïnese vluchtelingen. Waar die in Oirschot wel opgevangen gaan worden is nog niet bekend. Asielzoekers kunnen ook nog niet terecht in Rodersana want er zijn problemen met de riolering.

14 maart