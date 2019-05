Truus Kramer (76) uit Hulsel overleden aan gevolgen van onderkoeling en uitputting na vermissing

Truus Kramer verdween maandagochtend en werd, na een intensieve zoektocht door familie en vrienden, dinsdagmiddag in België weer gevonden. De vrouw werd direct naar het ziekenhuis in Turnhout gebracht, waar het in eerste instantie goed met haar leek te gaan.

In de nacht van dinsdag op woensdag traden er echter complicaties op als gevolg van de langdurige onderkoeling die ze had ondergaan, en ook aan het feit dat ze 24 uur geen eten en drinken had gehad. Herstel bleek niet meer mogelijk. Truus overleed woensdagavond in het bijzijn van haar familie.