Tsjechische blaaskapel Die Stall-Freunde bestaat dertig jaar: ‘We geven elke week een concert voor de koeien’

De koeien aan het Veneind worden wekelijks getrakteerd op een concert als blaaskapel Die Stall-Freunde repeteert. Al dertig jaar oefenen de muzikanten er in de stal van een boerderij. Dat gaat het hele jaar door, ook in de zomermaanden. ,,Dat moet ook wel, omdat we in de zomermaanden veel terrasoptredens hebben”, legt trompettist en muzikaal leider Peter Camps uit.

Nu de temperaturen lager worden, gaat in de stal om 19.15 uur de elektrische kachel aan. Als dan tegen 20.00 uur de blazers en drummer binnendruppelen, is het er behaaglijk warm. Dankzij hoge bomen naast het pand, blijft het binnen in de zomer koel. Als ’s avonds de staldeuren opengaan, geniet het rundvee buiten mee van de muziekklanken. De momenteel elf muzikanten kunnen putten uit een enorm repertoire. ,,We hebben zo’n honderd nummers in de muziekmap. Elk jaar wordt daarvan een deel vernieuwd’’, weet de Veldhovense klarinettist Jan Coppens.

Vijftien tot twintig keer per jaar speelt de kapel in binnen- en buitenland voor publiek. Het openings- en slotnummer liggen daarbij vast. ,,Voor een deel houden we ons aan het vooraf vastgestelde programma. Aan de hand van de reacties van het publiek bepalen we de rest van het programma”, vertelt Coppens.

In juni speelde de blaaskapel in een park in Düsseldorf voor zo’n vierhonderd bezoekers, maar soms zijn het er maar vijftig. ,,Voor vijftig mensen spelen kan net zo leuk zijn, als je maar een enthousiast publiek hebt”, vindt Annemarie Sanders. Dit jaar ging de kapel voor het eerst naar het Duitse Kevelaer. Niet op bedevaart, maar om er te spelen op een groot gildefeest. ,,Wel kregen we er voor ons optreden de zegen van de pastoor”, zegt Sanders met een lach. De instrumentalisten zijn niet zo van het pauzeren. Optredens van tweeëneenhalf tot drie uur worden maar twee keer tien minuten onderbroken.

Rouwrandje

Het dertigjarig jubileum viert Die Stall-Freunde met een gratis toegankelijk festival in De Rosdoek in Wintelre op zaterdag 2 en zondag 3 november. Het wordt een feestje met een rouwrandje. In maart overleed klarinettist Nico de Louwere. Camps: ,,Hij was bijna vanaf de oprichting lid. Nico was een supermuzikant en altijd aanwezig. Zolang het ging, bleef hij meespelen.’’ De kapel zoekt in verband hiermee nog iemand die Es-klarinet speelt. Tommie, zoon van Camps en Sanders, is met vijftien jaar het jongste lid. Net als zijn ouders speelt ook hij trompet. ,,Ik vind alle muziek wel mooi, maar Tsjechische blaasmuziek het mooist.’’