Tuin van Boterkerkje in Oirschot mooier, aantrekkelijker en duurzamer

Smits: ,,Een aantal jaren geleden is de tuin rondom Oirschots oudste monument door de gemeente heringericht. Daarvoor was toen slechts een zeer beperkt budget beschikbaar. Wij willen de tuin ingrijpend verbeteren en verfraaien, waarbij het behoud van de cultuurhistorische waarde van de tuin leidend is.”

Aanpassing noodzakelijk

Om een aantal redenen is een aanpassing van de tuin zelfs noodzakelijk, geeft de beheersstichting aan. De afwatering rondom het tufstenen gebouw is door de dichte weinig doorlatende bovenlaag die indertijd is aangebracht niet in orde, waardoor er vorst- en vochtschade is ontstaan aan de muren. Over dit deel van de herinrichting heeft de stichting adviezen gekregen van Waterschap De Dommel en van Monumentenwacht.