Tuin van Boterkerkje in Oirschot nu helemaal klaar

Natuur, bewegen en muziek komen samen tijdens boswande­ling in Hooge Mierde

HOOGE MIERDE - Muziek als uitgangspunt, in combinatie met een boswandeling en een verteller over het natuurgebied. In Hooge Mierde gaan ze zondag kijken hoe muziek in het bos gaat klinken, tijdens de Krek Wak Wou Boswandeling.

21 september