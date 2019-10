Tuincentrum Coppelmans in Oirschot kleedt kerstshow aan met recycleplastic

Moet het met een d of een t? Korenbloem Oirschot zwoegt op pittig AugDictee

9:50 OIRSCHOT - Het was een bijzondere woensdagochtend in groep 8 van basisschool De Korenbloem. Kinderboekenschrijfster Maren Stoffels (31) las in de klas het Groot AugDictee voor. Muisstil was het in het klaslokaal van groep 8. Dertig kinderen luisterden aandachtig naar het dictee dat door Stoffels geschreven was in het thema van de kinderboekenweek: Reis mee!