Tuintheaterfestival in Bladel biedt artiesten podium: ‘Verademing om weer op te treden’

Zangeres Esther Pelgrom en haar vierkoppige band hadden het getroffen. Het was voor hen goed toeven onder het prieeltje in de weelderige voortuin van de familie De Leest aan den Houw in Bladel. De zon deed daarbij een duit in het zakje. Ook voor het publiek was het zo dubbel genieten van haar jazzy stem en de funky songs.

,,Heel blij dat dit mogelijk is”, vertelde de Doesburgse zangeres vooraf. Ook zij heeft de coronatijd moeten uitzitten. De klassiek geschoolde zangeres dirigeert ook enkele koren: ,,Dat lag ook allemaal stil. Gelukkig was er mijn nieuwe album. Daar heb ik veel tijd in kunnen steken.”

Een route met vier tuinen

De bezoekers hadden een route gekregen met vier tuinen, allen bij elkaar in de buurt. Op elke locatie was een optreden van ongeveer een half uur. Tussendoor was er ruim de tijd om te verkassen naar de volgende locatie en iets te bestellen in een van de foodtrucks.

Quote Volgende week hebben we acht andere tuinen. De artiesten blijven hetzelfde, alleen wel op een andere plek Marsha Damen

In totaal had Damen & de Heer acht tuinen en acht artiesten geprogrammeerd. De tuinen waren beschikbaar gesteld door enthousiaste buurtbewoners met voldoende ruimte rond huis om een podium te maken en een twintigtal bezoekers te ontvangen. ,,Geweldig”, vond Marsha Damen. ,,Iedereen heeft zich spontaan aangemeld na een oproep op Facebook. Volgende week hebben we acht andere tuinen. De artiesten blijven hetzelfde, alleen wel op een andere plek.”

Interactie met publiek is zijn kracht

Volgende week is dus ook de Eindhovense stand-upartiest Gerrie Smits weer te zien. ,,Een verademing om weer op te treden”, reageerde hij na zijn optreden in een tuin aan de Bladelse Beverdijken. Smits maakte zo’n tien jaar geleden de overstap naar de comedy. Interactie met het publiek is zijn kracht. Momenteel werkt hij met regisseur Leon van der Zanden aan een nieuw avondvullend programma: ,,Ook daar is dit goed voor. Vier keer heb ik de kans om een stukje uit de show uit te proberen.”

Werking van ons brein en de gevolgen voor de man-vrouwverhoudingen

Pieke Jansen van TAKEacoustic zong op camping De Ganzenhof liedjes uit zijn programma Pareltjes van de Nederpop. Aan het slot kreeg hij het publiek mee bij een eigen versie van Blauw van The Scene. Chantal van den Berg mocht het terras van de familie Van den Borne, waar de kinderen hun eigen spel speelden, als podium gebruiken. Als veelgevraagd gastspreekster wist ze met haar verhandeling over de werking van ons brein en de gevolgen voor de man-vrouwverhoudingen ook onder deze omstandigheden het publiek te boeien.

Zondag 18 juli wordt het Theaterfestival herhaald met dezelfde artiesten, maar andere tuinen. Er zijn nog kaarten beschikbaar. Bestellen en informatie via www.damendeheer.nl