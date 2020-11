Twaalf brandweermannen Bergeijk onderscheiden

‘Vessem goed wakker schudden’

10 november VESSEM- De tijd van wachten is voorbij, er moet actie komen. De woningnood is hoog in het sterk vergrijsde Vessem. René van Diessen en Huub Soetens zijn daarom een petitie gestart. Vandaag wordt deze in het dorpsblad Vaesheimer Bode huis-aan-huis verspreid.