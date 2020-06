Twaalf geslaagde vwo’ers krijgen alsnog een eigen mini-gala in Eersel

Bergeijk: Gemeenten mogen andere afwegingen maken in Kempensa­men­wer­king

9:24 BERGEIJK - Dat de ambtelijke samenwerking in de Kempen onder de loep wordt genomen, leidde donderdag ook in de gemeenteraad van Bergeijk tot discussie. Volgens burgemeester Arinda Callewaert is het allemaal niet zo spannend.