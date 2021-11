Twan Jansen voert VVD-kieslijst in Bergeijk aan

Jansen (29) zit nu al voor de VVD in de Bergeijkse gemeenteraad. Daarnaast is hij lid van de commissie Grondgebiedzaken. Jansen is geboren en getogen in Bergeijk 't Hof. Hij woont ook nog steeds in dit dorp. In het dagelijks leven is hij werkzaam als productspecialist bij Achmea.