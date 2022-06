Twee dagen voetbal en feest tijdens Spoordonks Dribbeltoernooi

Eerselse schrijft gedichten­bun­del over strijd tegen anorexia; ‘Het gaat niet over het eten, maar over je hoofd’

EERSEL - Als gedachten te moeilijk zijn om te zeggen, kun je ze ook opschrijven in gedichten. Annemijn Gasseling (21) deed dat in de bundel De oorlog in mijn hoofd, waarmee ze steun hoopt te bieden aan iedereen die net als zij met anorexia geconfronteerd wordt.

