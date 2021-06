Twee leerlingen Pius X-College in Bladel met brandwonden naar het ziekenhuis

‘Verontrus­te inwoners’ Oirschot willen dat gemeente­raad zelf met oplossin­gen komt

15 juni De ‘verontruste’ inwoners van Oirschot die in een lange brief aandacht vroegen voor hun zorgen over de bestuurscultuur in de gemeente, hoopten daar bij de gemeenteraadsleden een instemmend gehoor voor te vinden tijdens een gesprek in het Oirschots Podium. Die zaten zelf nog met vragen waar geen verhelderende antwoorden op kwamen.