Twee locaties voor opvang Oekraïense vluchtelingen in gemeente Eersel

De eerste locatie is een woning in de kern Eersel, die in het bezit is van de gemeente. Het huis kwam onlangs beschikbaar. Er is ruimte om twee gezinnen met in totaal maximaal tien personen onder te brengen. Het andere is een pand aan de Jan Smuldersstraat 22 in Vessem. Daar kunnen minimaal 43 Oekraïense vluchtelingen worden gehuisvest.

Veiligheidsregio

,,Wij hebben deze locaties aangemeld bij de veiligheidsregio. Daar wordt besloten of er ook vluchtelingen naartoe komen”, legt burgemeester Wim Wouters uit. ,,De woning is al gereed. In Vessem kunnen vluchtelingen vanaf 4 april terecht. Ook de omwonenden zijn geïnformeerd.”

Het pand in Vessem is ook bekend als het oude Welten-gebouw. Er zijn plannen om dertien appartementen voor senioren in het kantoorpand te maken. Om dat mogelijk te maken moeten er nog diverse procedures zoals een bestemmingsplanwijziging worden doorlopen. Binnen nu en een jaar kan er nog niet worden gesloopt. Daarom heeft de gemeente met de eigenaar afgesproken dat er één jaar vluchtelingen kunnen worden opgevangen. De opvang heeft geen invloed op de verdere ontwikkeling.

600.000 euro

Om de opvang mogelijk te maken is er een budget van 600.000 euro vrijgemaakt voor bijvoorbeeld leefgeld en de aanschaf van bedden en eten. De gemeente schiet het geld voor en verwacht dat later terug te krijgen van de Rijksoverheid.

Niet alleen de gemeente vangt vluchtelingen op, maar dat doen ook particulieren. Wouters adviseert om daar voorzichtig mee te zijn. ,,Niemand weet hoe lang het gaat duren. Hoe lang hou je het vol om iemand op te vangen? Het streven is dat de huisvesting via de veiligheidsregio loopt, maar we willen particulieren de mogelijkheid bieden om vluchtelingen op te vangen.”

Mantelzorg

Daarom wordt de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne gelijkgesteld aan het verlenen van mantelzorg. Het is nu al mogelijk om een woning te splitsen of een mantelzorgwoning op eigen terrein in te richten als er mantelzorg nodig is, of als wordt verwacht dat dat nodig is. In de gemeente Eersel kan daarvan nu ook gebruik worden gemaakt om Oekraïense vluchtelingen op te vangen.

Tot vorige week donderdag waren er bij de gemeente 25 vluchtelingen uit Oekraïne ingeschreven die nu bij iemand in de gemeente wonen. De particuliere opvang komt bovenop de vijftig vluchtelingen die de gemeente wil opvangen.