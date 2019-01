Twee Oppermannen in Westerhoven tijdens Winterfeest

Frans Adriaans is al 45 jaar actief lid van CV De Koffieleuters en was zelfs prins Adrianus. Tijdens carnavalsevenementen is hij verantwoordelijk voor het inrichten van de zaal van De Buitengaander. Als ZSC-er beheerde hij tien jaar lang de kantine van de plaatselijke voetbalclub.

Bij tennisvereniging WTC regelt Adriaans de bestellingen en verricht allerlei hand- en spandiensten. Ook bij het jaarlijkse Westerhovens Winterfeest helpt hij bij de op- en afbouw en is mede-beheerder van de Rabo-Westerhoventent. In het buitengebied kennen ze hem als brenger van het maandelijkse dorpsblaadje MikMak. De pastorietuin en de kerkhof worden ook door hem met een groep vrijwilligers onderhouden. Nadat enkele jaren geleden een herseninfarct hem trof, is hij niet bij de pakken gaan neerzitten; hij bleef doen wat hij altijd al deed. ,,Petje af voor je doorzettingsvermogen”, zo zei de wethouder. Daarom benoemde zij hem tot Opperman en gaf hem het bronzen beeldje ‘De Mouw op de Driepoot’ en de bijbehorende oorkonde. Adriaans kreeg daarvoor een luid applaus van de aanwezigen.

Dezelfde eer viel ook Henry van Beek ten deel. Met zijn organisatorische talenten bij evenementen verricht hij veel hand- en spandiensten. Binnen de buurtschap De Vriendenkring kan men op hem rekenen. Al jong was hij lid van de vrijwillige brandweer. Ook is hij een boegbeeld van carnavalsvereniging BV De Manne. Als mede-organisator van het Westerhovens Winterfeest was hij de afgelopen dagen weer druk in de weer.