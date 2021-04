Twee sporten voor hetzelfde geld; voortaan ook padel in Hapert

,,Het is een succes. Zaterdag en zondag zijn volgeboekt’’, zegt Maggie van den Boomen. Ze is bestuurslid en lid van de padelcommissie van de tennisclub. De commissie ging voortvarend te werk: ,,In september besloten we twee banen aan te leggen. In maart waren ze klaar.’’

Dromen over uitbreiding naar vier

Op sportpark De Lemelvelden werden twee gravelbanen opgeofferd. Dat biedt ruimte aan vier padelbanen. Daarvan zijn er nu twee gerealiseerd. De beide commissieleden dromen al hardop over de uitbreiding naar vier.

Via interne clinics heeft de club eerst de eigen leden warm gemaakt voor deze betrekkelijk nieuwe tak van de tennissport. ,,Het slaat aan. Het ledenaantal groeit. Padel trekt ook jeugd. Eerst stonden ze op een pannaveld, nu komen ze hier voor onze padelbaan’’, vult haar collega-bestuurslid Nolly van Beek aan.

,,Padel is een kruising van tennis en squash. Je speelt het met twee tegen twee en je mag, net als bij squash, ook de wanden gebruiken. Daardoor blijft de bal langer in het spel. Het wordt sneller en dus aantrekkelijker, ook door de onderhandse service’’, aldus Van Beek.

Van den Boomen heeft al uitgebreid kennisgemaakt met de nieuwe sport. ,,Het is laagdrempelig. Voor 26 euro koop je een racket. Na vijf lessen heb je het al aardig onder de knie’’, weet ze.

Contributieverhoging niet nodig

De club die 1974 werd opgericht heeft de banen, die per stuk circa 55.000 euro kosten, grotendeels zelf gefinancierd. Een deel vloeit terug in de clubkas door een subsidie ‘bouw en onderhoud sportaccommodaties’. Een contributieverhoging was niet nodig. Van Beek: ,,Dat was ook het uitgangspunt. We bieden onze leden nu twee sporten voor hetzelfde geld.’’

Ook de Bladelse collegavereniging VLTB heeft vergevorderde plannen voor twee padelbanen. Het initiatief lag bij de leden, vertelt voorzitter Dries Zumker: ,,De banen worden nu ingemeten. We hebben even gezocht naar een locatie op sportpark De Smagtenbocht, maar uiteindelijk vonden we toch een plek op ons eigen terrein. Deze zomer nog hopen we ze in gebruik te kunnen nemen.’’

VLTB Bladel offert er geen bestaande tenniscourts voor op. ,,Onze acht bestaande banen zijn daarvoor in te goede staat’’, aldus Zumker.