Twee ton voor extra energiemaatregelen in Oirschot

Lappende­ken aan samenwer­kin­gen onder de loep in Oirschot

OIRSCHOT - Samenwerken met Best, Veldhoven, Eindhoven of toch een of meer van de Kempengemeenten? Oirschot wil de lappendeken van samenwerkingen kritisch onder de loep nemen, ook met het oog op de krappe bezetting in het gemeentehuis. ,,En wat gaat dat kosten?”

16 november