Twee zwaargewonden bij frontale botsing in Lage Mierde

‘Huisves­ting migranten op Zwarte Bergen noodzake­lijk’

17:04 BERGEIJK/OMMEL - Er is voor directeur en mede-eigenaar Paul van Os van projectontwikkelaar Werkconsult Beheer in Ommel geen twijfel over de economische noodzaak van huisvesting van arbeidsmigranten op De Zwarte Bergen. ,,Als wij een bijdrage kunnen leveren, zou dat fijn zijn. Maar andere doelgroepen, zoals jongeren zijn ook welkom.”