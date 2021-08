Tweede dorpsplein voor Hapert: ‘Die plek moet de huiskamer van het dorp worden’

HAPERT - De gemeente Bladel is voorstander van een tweede dorpsplein in het centrum van Hapert. Aan dat plein zou onder andere horeca kunnen komen. Bladel is daarvoor op zoek naar investeerders. ,,Dat plein moet de huiskamer van het dorp worden", zegt wethouder Fons d’Haens.

Hapert heeft al een centraal plein, de Markt, maar dat staat vaak vol met geparkeerde auto's. Automobilisten komen alleen om snel wat boodschappen te doen. Een plein om gezellig te gaan zitten en te verblijven is het niet, omdat er bijna geen terrasjes zijn.

Vanwege de bouw van de multifunctionele accommodatie (mfa) krijgt de gemeente Bladel mogelijkheden. Zowel gemeenschapshuis Den Tref als basisschool het Palet verhuist naar de mfa. De twee gebouwen die zij achterlaten, gaan tegen de vlakte. Op beide plekken komen woningen.

Het meest gedurfde plan

Maar niet alleen dat. Bladel heeft drie bureaus gevraagd een visie te maken voor het Hapertse centrum. De gemeente geeft nu de voorkeur aan dat van bureau Od205. De plaatselijke klankbordgroep GBOH had liever gezien dat de gemeente voor het plan van De Zwarte Hond had gekozen. Wethouder d’Haens licht de keuze van Bladel toe: ,,Wij vinden het plan van od205 van de drie het meest gedurfd en geschikter voor de lange termijn. Het GBOH vreest dat bestaande winkels aan de Provincialeweg hiervoor naar het nieuwe plein moeten verhuizen. Dat is helemaal niet aan de orde.”

Volledig scherm De Markt van Hapert is nu het centrale plein van Hapert. Het staat vaak vol geparkeerde auto's en is ongezellig. © FotoMeulenhof

Meerdere malen is geconstateerd dat het achterste deel van de Kerkstraat, gezien vanaf de kerk, weinig fraai is. ,,Eigenlijk kijk je daar tegen de achterkant van panden aan de Markt aan", zegt d’Haens. ,,Er staan auto's geparkeerd. Met het verdwijnen van het Palet komt er daar ineens veel ruimte vrij. In het plan van Od205 is daar een sfeervol plein getekend.”

Kerkstraat aan het einde afsluiten voor verkeer

Het GBOH heeft zijn twijfels geuit over nog meer commerciële ruimte aan het nieuwe plein, maar ook daar heeft het college van B. en W. andere ideeën over. ,,Op zich heeft het GBOH gelijk. Er is een neergaande trend in de vraag naar winkelruimte. Maar er komen op het nieuwe plein ook geen winkels. Er ligt een vraag van een consortium om daar zorgfuncties te vestigen. Verder zien we daar graag terrasjes op een gezellig plein, zo ongeveer zoals Markstaete in Bladel. Daarmee sluit je de Kerkstraat aan het einde af voor het verkeer. Winkels aan dat plein is helemaal niet het uitgangspunt.”

Volledig scherm De Markt in Hapert. © FotoMeulenhof

Daarmee kan de Markt het ‘boodschappenplein’ blijven dat het al is. ,,Wij zien graag dat beide pleinen met elkaar verbonden zijn. Zij vormen tenslotte het centrum van Hapert.” In het plan is daarom een doorgang getekend op het midden van de Markt naar het midden van het nieuwe dorpsplein.

Quote Op die plek moeten de dynamiek en reuring van Hapert plaatsvin­den.” Fons d’Haens, Wethouder gemeente Bladel

Om parkeren mogelijk te maken komt er een parkeerkelder op de plek waar nu het Palet nog staat. Die is vooral voor de bewoners van de woningen erboven en de gebruikers en bezoekers van de commerciële ruimten aan het nieuwe plein. Horeca is daar meer dan welkom, zegt d’Haens. ,,Op die plek moeten de dynamiek en reuring van Hapert plaatsvinden.”

Twee verloederde gaten

De gemeente heeft daar meer de regie op, omdat zowel Den Tref als de basisschool grond achterlaat die terugvalt aan de gemeente Bladel. Naar nieuwe, betaalbare woningen is zeker al veel vraag. d’Haens: ,,Ik hoop dat we op niet al te lange termijn mooie plannen hebben liggen voor de terreinen Den Tref en het Palet. Het schrikbeeld zou zijn dat we twee grote plekken in het centrum van Hapert hebben liggen waar we tegen twee verloederde gaten aan kijken. Dat moeten we zien te voorkomen.”