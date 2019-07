Tweede leven voor jeugdatelier Bergeijk

Het jeugdatelier heeft in Bergeijk enige historie. Het initiatief zat enkele jaren in het Ploeggebouw en daarna in een klaslokaal van basisschool De Zonnesteen. Een volgende locatie was bij de Bernadusschool op 't Loo. Dat gebouw is intussen gesloopt.

De initiatiefnemer van het jeugdatelier, de Bergeijkse Kunstenaars Vereniging, heeft contact opgenomen met de gemeente. Wethouder Mathijs Kuijken heeft de BKV ontvangen. ,,Het jeugdatelier doet mooi werk", zegt hij. ,,De activiteiten zijn divers, zoals tekenen, illustreren, kunst beschouwen en werken met keramiek."

De BKV wilde weten of de gemeente een structurele steun wil geven. De wethouder antwoordde daarop dat de kunstenaars voor een goed plan moeten zorgen. ,,Voor ons is van belang dat de Bergeijkse jeugd er ook echt iets aan heeft." Beide partijen hebben in overleg besloten voor een proefproject.

Het atelier is ondergebracht in een tot voor kort leegstaand gebouw aan de Dr. Rauppstraat 35, naast de muziekschool in het centrum. ,,De BKV gaat nu laten zien dat ze dit goed aanpakt."

Elke woensdagmiddag komt er een structureel aanbod van kunstzinnige activiteiten. Het pand wordt op dit moment ingericht voor de nieuwe bestemming. Indien er vraag naar is, kan er uitgebreid worden naar de zaterdagmorgen.

Opstartsubsidie

Bergeijk zorgt voor de huisvesting. Daarnaast is er een opstartsubsidie beschikbaar van 6000 euro. De cultuurcoaches van Bergeijk Active worden betrokken bij het jeugdatelier. Zij zorgen ervoor dat er afstemming komt met de basisscholen en culturele verenigingen.

De gemeente is blij met het initiatief, zegt Kuijken. ,,Dit brengt meer cultuur in Bergeijk, maar deze keer gericht op de jeugd. Daar kunnen we alleen maar heel blij mee zijn. Het past in ieder geval in de activiteiten die we graag in Bergeijk wensen. Ik ben ervan overtuigd dat het jeugdatelier Bergeijk een erg mooie aanvulling is."