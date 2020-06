Tweede teststraat van de regio in Eersel

Een exacte datum is nog niet bekend. ,,Dat is afhankelijk van meerdere factoren, zoals de levering van de apparatuur en de aansluitingen", zegt zij.

Een extra teststraat in Helmond en De Peel is nog niet in zicht, maar daar wordt wel naar gekeken. Van de teststraat in Eindhoven wordt druk gebruik gemaakt. Zo stonden afgelopen maandag 372 afspraken ingepland, bij een maximale capaciteit van 400 per dag.