Tweetal overtreedt nogal wat regels en slaat op de vlucht in Reusel

Dode man in beekje bij Hapert niet door misdrijf om het leven gekomen; familie is ingelicht

15 maart HAPERT - Hoe het lichaam van de overleden man er maandagochtend precies bij lag in het kleine Dalems Stroompje is onbekend. Maar de situatie in het buitengebied van Hapert riep bij de politie de nodige argwaan op. De technische recherche deed de hele dag onderzoek en concludeerde in de loop van de avond dat de man niet door een misdrijf om het leven was gekomen.