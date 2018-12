Twijfel bij oppositie over verruiming openingstijden winkels in Eersel

Bouw Westfields in Oirschot begonnen, distribu­tie­cen­trum al verkocht aan belegger

4 december EINDHOVEN - Nog voor de bouw van het logistieke centrum op bedrijventerrein Westfields in Oirschot goed en wel is begonnen, is de nieuwbouw al verkocht, meldt de Eindhovense projectontwikkelaar SDK Vastgoed. Nieuwe eigenaar is TH Real Estate, een internationaal opererende belegger. Hoeveel geld gemoeid is met de overname, is niet bekendgemaakt.