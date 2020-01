Twijfel blijft bij oppositie Eersel over uitkijktoren Cartierheide

Behande­ling anorexia: 'Bind patiënten zoals Fem niet langer vast'

15 januari EINDHOVEN - Het verhaal over anorexiapatiënte Fem (19) uit Middelbeers maakt veel los. De jonge vrouw krijgt dwangvoeding en ligt al bijna twee jaar vastgeketend aan haar bed bij de GGzE in Eindhoven. Stop ermee, bepleiten deskundigen. Maar over de beste aanpak verschillen ze van mening.