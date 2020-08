Twijfel en vermaak op kermis Bladel

,,Maar eigenlijk kan het niet. Waarom mag het hier wel en ergens anders niet”, is de twijfel waarmee Marleen Roest het kermisterrein betreedt. ,,Voor mijn kleinkinderen is het leuk. Daarom ben ik ook hier”, zegt ze, terwijl ze haar portemonnee opent om nog wat attractiemuntjes uit te delen onder haar kroost.

Ze is niet de enige. Ook Greet en Theo Raas kruipen deze zondagmiddag in hun grootouderrol. ,,Dit is voor ons een jaarlijkse traditie. Alleen zijn de ouders - onze kinderen - er nu niet bij. Dat vonden we veiliger. Zo weinig mogelijk volwassenen”, bedacht Greet Raas. Ze waren, zoals veel dorpsgenoten, verrast dat de kermis in dit coronajaar doorging. Deze week pas werd het bekend. ,,Maar het is goed geregeld en superleuk”, vindt ze.

Het zijn woorden die Léon Regter als muziek in de oren klinken. Hij organiseert al enkele jaren het Bladelse volksfeest. ,,Ook wij kregen maandag pas te horen dat het doorging. Vrij laat, maar ik begrijp de gemeente Bladel. Die wilde up-to-date zijn.” De kermisexploitant uit Langenboom vult zelf met acht attracties zowat de helft van de kramen op het uit nood geboren kermisterrein aan de Bossingel. ,,Dat is bewust. Horeca en kermis gaan niet samen in deze coronatijden. Horeca is verblijfsrecreatie en wij zijn doorstroomvermaak”, is zijn verklaring.

Nauwelijks optreden

Dat uitgangspunt is herkenbaar op het terrein. Er is een in - en uitgang met een vaste looproute. Beveiligers via de gemeente en gastheren en gastvrouwen met gele hesjes van de exploitanten zelf houden een oogje in het zeil. Ze hoeven nauwelijks op te treden, al valt het voor menig bezoeker niet mee om in de kermiskakafonie een gesprek te voeren op anderhalve meter afstand. Regter komt redelijk goed door de coronacrisis als exploitant. ,,Dit is mijn achtste kermis dit seizoen. Vanaf het moment dat Rutte vanaf 1 juli kermissen vrij gaf, heb ik werk gehad.” Hij is blij dat hij weer mensen weer vertier kan bieden. ,,Het is fijn, dat de gemeente ons ook financieel wat tegemoet komt. Zo kunnen wij ook een boterham verdienen.” De locatie aan een doorgaande weg, vindt de kermisexploitant een voordeel. ,,Dat trekt de passant.”

De familie Barendrecht uit Nes in de Noordoostpolder bevestig dat beeld. Het jonge gezin kampeert in Bladel en kwam regelmatig over het kruispunt. De roep van de kermis konden ze niet weerstaan. In een klein halfuurtje krijgt zoonlief zijn ritje in de draaimolen en kan pa in de schiettent een knuffelbeest scoren. Ook voor hen is Bladel kermis geslaagd.