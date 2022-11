Twintigduizendste inwoner van Eersel: ‘Een heel leuk toeval’

Schoolklas­sen ‘vluchten’ uit gloednieuw gebouw door slechte akoestiek: ‘We gaan pas terug als er een oplossing is’

HAPERT - Zit je net in een fonkelnieuw gebouw, kun je weer terug naar je oude school omdat de akoestiek in de nieuwbouw niet deugt. Dat overkwam 120 kinderen uit de groepen zeven en acht van het Palet in Hapert. ,,We hadden er veel last van. We gaan ook pas terug als er een oplossing is”, zegt adjunct-directeur Chris Kraaijvanger vastberaden.

