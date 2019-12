Twist over in dienst nemen jeugdwerkers door Kempengemeenten

BERGEIJK - Is het een goed idee dat de Kempengemeenten jeugd- en gezinswerkers vanaf 1 januari 2020 zelf in dienst nemen? GroenLinks-PvdA in Bergeijk liet zich niet overtuigen, maar stond alleen.

De medewerkers van CJG+ de Kempen (Centrum voor Jeugd en Gezin) worden op dit moment nog ingehuurd via Combinatie Jeugdzorg. „De Kempengemeenten kiezen nu voor zelf in dienst nemen. Ons is niet duidelijk welk probleem dit oplost”, zei Fred Vermeulen van GroenLinks-PvdA donderdag in de gemeenteraad van Bergeijk. Daar stond het beleid rond jeugdhulp in de Kempen over de periode 2020 tot 2024 op de agenda.

Volgens Vermeulen onderschatten de gemeenten de complexiteit van de jeugdzorg. Hij is bang dat er specifieke expertise verloren gaat. „De gemeenten trekken wel erg veel regie naar zich toe. En de vraag is of je in een gespannen arbeidsmarkt voldoende arbeidskrachten aan je kunt binden.”

Wethouder Stef Luijten legde uit de wachtlijsten te willen verkorten door mensen zelf in dienst te nemen. „Als iemand met ziekteverzuim ging, was de afspraak dat er binnen zes weken een vervanger moest komen. Dat duurde dan vaak precies zes weken. Nu zitten we direct aan de bal. Als een medewerker ziek wordt, kunnen we zelf regelen dat er de volgende dag iemand komt. Dat is het grote verschil. Het zijn dezelfde mensen, maar die waren eerst in dienst bij Combinatie Jeugdzorg.”

Borgen van opleidingen aandachtspunt