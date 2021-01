Twist over Oirschotse ‘familiekamer’; is afscheidsruimte een mortuarium?

OIRSCHOT - Is de ‘familiekamer’ van Berdien Uitvaartbegeleiding in Oirschot een mortuarium of niet? Ja, zegt de rechter. Dus is een vergunning nodig.

De familiekamer van Berdien Uitvaartbegeleiding in Oirschot dient aangemerkt te worden als mortuarium en past daarmee niet binnen de regels van het bestemmingsplan. Er dient een aparte vergunning te worden aangevraagd. Dat is de uitkomst van een rechtszaak tegen de gemeente, die was aangespannen door Uitvaartverzorging Mutsaers.

Mutsaers is met een uitvaartcentrum gevestigd aan de Gasthuisstraat in het centrum, Berdien aan de Harnasweg, vlakbij de Jumbo. Berdien biedt op die locatie een zogenoemde ‘familiekamer’ aan, waar nabestaanden afscheid kunnen nemen van een overledene. Het betreft een ruimte van 3 x 3,5 meter met een keukenblok, toilet en eigen ingang.

Vooraf uitgebreid overleg met gemeente

Toen Berdien van de Ven enkele jaren geleden met die voorziening startte, had ze vooraf uitgebreid overleg met de gemeente. Nee, ze hoefde geen omgevingsvergunning aan te vragen, want het zou gaan om een maatschappelijke functie en die is toegestaan binnen het bestemmingsplan voor het Oirschotse centrum.

Dat was ruim twee jaar geleden. Maar volgens Mutsaers bleek de familiekamer wel degelijk in strijd met de bestemming, omdat de overledene een periode voorafgaand aan de uitvaart wordt opgebaard. Ook wordt de familiekamer intensiever gebruikt dan waar de gemeente van was uitgegaan, aldus Mutsaers, en is sprake van een bedrijfsmatige aanpak en geen maatschappelijke functie.

Rechter stelt Mutsaers in het gelijk

De zaak werd uiteindelijk voorgelegd aan de Bossche rechtbank en die stelt Mutsaers voor het belangrijk deel in het gelijk. De gemeente heeft geen goede afweging gemaakt. De familiekamer is weliswaar een maatschappelijke voorziening, maar moet wel als mortuarium worden aangemerkt. Er is geen plek om meerdere overledenen op te baren, maar dat is volgens de rechtbank niet relevant. ‘Een plek waar ruimte is om één overledene op te baren, is een klein mortuarium, maar nog steeds een mortuarium’, zo staat in de uitspraak.

Dat er geen koelplaat of koelcel aanwezig is in de familiekamer, is eveneens niet belangrijk. ‘Ook zonder kan een overledene meerdere dagen worden opgebaard.’

Quote Dit is een zaak tussen Mutsaers en de gemeente Berdien van de Ven, Berdien Uitvaartbegeleiding

De gemeente Oirschot gaat nu proberen om de voorziening binnen de bestaande regels mogelijk te maken via een omgevingsvergunning. Berdien Uitvaartbegeleiding heeft er alle vertrouwen in dat alles snel geregeld is. ,,In feite is dit een zaak tussen Mutsaers en de gemeente”, aldus Berdien van de Ven.

De gemeente is voorbereid, aldus een woordvoerder. ,,Als het formele verzoek om te legaliseren binnen is, gaan we daarmee aan de slag.”