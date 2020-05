'Two unknown soldiers’ uit Bladel niet meer anoniem dankzij vrijwilliger Kees

Burgemeesters in oorlogstijd Dood burgemees­ter Jan Smulders tekende het leven van zijn zoon: ‘Waarom is hij verdomme niet ondergedo­ken?’

3 mei MIDDELBEERS - Burgemeester van vader op zoon, zo ging dat vroeger in veel dorpen. Zo ook bij Jan Smulders die in 1927 zijn vader Anton opvolgde als burgemeester van Middelbeers. Zijn verzet tegen de Duitsers moest Smulders in 1945 met de dood bekopen.