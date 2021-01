Uitstel van Oirschots actieplan voor woningbouw na gemor over inspraak

De kritiek van dorpsraden en inwonersgroepen over hun stem in de Oirschotse woningbouwplannen heeft ertoe geleid dat de gemeente een pas op de plaats maakt. Het actieplan wordt pas over enkele maanden aan de gemeenteraad voorgelegd.

Oirschot moet in de komende tien jaar zo’n 1250 tot 1500 extra woningen bouwen. De gemeente heeft daartoe een actieplan opgesteld. Maar inwoners voelden zich onvoldoende gehoord en vinden dat er te weinig met hun suggesties is gedaan.

Extern bureau heeft gesprekken gevoerd met inwoners

In een poging om de neuzen één kant op te krijgen, heeft de gemeente in de voorbije weken gesprekken gevoerd met de morrende bewonersgroepen. Dat gebeurde door een extern bureau. De klachten zijn geïnventariseerd en geconcludeerd is dat het vertrouwen in de gemeente is geschaad. Afgesproken is dat inwoners vanaf nu nauwer betrokken worden en dat onder meer een aantal bijeenkomsten wordt belegd.