Unieke situatie in Reusel; Wetsartikel uit 1928 nodig om recht te doen aan overwinning Samenwerking

Dat leverde Samenwerking zijn achtste zetel op. Dit ten koste van de PvdA die, uiteindelijk slechts 1 zetel overhield.

Van de 10.585 mensen die konden stemmen in Reusel-De Mierden deed de helft dat niet. Er werden 5.104 geldige stemmen uitgebracht: voor 1 van de in totaal 15 raadszetels had een kandidaat dus 340 stemmen nodig. Na het verdelen van de ‘volle’ zetels keek het Centraal Stembureau, net als altijd, welke partij de meeste ‘reststemmen’ had. In deze kleine gemeente had normaal de PvdA, met 196 reststemmen, zo'n restzetel gekregen. Maar de uitslag was niet normaal.

Opnieuw behaalde Samenwerking een zeer uitzonderlijk resultaat door meer dan de helft van de geldige stemmen binnen te halen: 2571 in totaal, dus 19 meer dan de helft. En dan geldt artikel P9 van de kieswet. Dat bepaalt dat als een partij de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen maar na de toewijzing van zetels geen meerderheid aan zetels heeft, die partij alsnog een zetel krijgt toegewezen - in dit geval ten koste van de PvdA.

Dit artikel P9 kwam in 1928 in de Kieswet, door de verkiezingen voor de gemeenteraad van Aardenburg. De Katholieke Partij kreeg een meerderheid van stemmen maar geen meerderheid aan raadszetels. Hiermee werd, aldus de toenmalige wetgever ‘het rechtsgevoel in ernstige mate gekwetst’.

,,Het is zoals het is. En het is natuurlijk volstrekt logisch dat een partij die de absolute meerderheid behaalt, die ook de meerderheid in de raad krijgt", reageert PvdA-lijsttrekker Fiona Bijl. ,,Vrijdagavond heb ik in het verkiezingsdebat gezegd dat elke stem telt", zegt ze met een lach. ,,Die 19 kiezers van Samenwerking hebben te goed naar mij geluisterd.” Om er ernstiger aan toe te voegen: ,,Ik vind het jammer voor onze gemeenschap dat de PvdA nu nog maar één zetel heeft. De helft van de mensen die konden stemmen, deden het niet. Die mensen, die hadden veel meer verschil kunnen maken.”

Het Centraal Stembureau in Reusel-De Mierden heeft het wetsartikel woensdagavond bij het berekenen van de voorlopige uitslag en zetelverdeling meteen toegepast.

In 1998 kwam het ook om de hoek kijken bij de verkiezingen in het Limburgse Born. Of Reusel-De Mierden de eerste is die ‘P9' sindsdien moest toepassen? Dat blijft onduidelijk. De gemeente liet donderdag weten dat ze volgens de wet niets nader bekend mag maken over de verkiezingen: ,,We zullen moeten wachten tot maandag om 10.00 uur", zegt een woordvoerster. ,,Dan zal het Centrale Stembureau hier net als elders in een openbare bijeenkomst in de raadszaal de de definitieve uitslag bekend maken.”