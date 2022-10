Uren speuren en af toe een euforische kreet: Henk en Helma uit Oirschot leveren prestatie

OIRSCHOT - Henk en Helma van Hout verzamelden afgelopen jaren interessante historische wetenswaardigheden over Oirschot. Deze zijn nu gebundeld in het boek ‘Oirschots Heem’.

Een heel bijzondere prestatie mag je dat wel noemen, want Henk is visueel zeer ernstig gehandicapt. Zijn vrouw Helma heeft zowel ondersteund als geschreven.

Met onder andere spraakprogramma’s op computer en telefoon, Google, archieven in binnen- en buitenland en heel veel geduld is dit boek tot stand gekomen. Vier jaar is er aan gewerkt. ,,Met check, check, dubbel check . Om te bewaren voor het nageslacht”, vertelt Henk.

Ferrierfamilie in Bijsterveld

Hij duikt graag in de geschiedenis van Oirschot. ,,’t Begint gewoon ergens mee. Bijvoorbeeld over Kasteel Bijsterveld aan de Montfortlaan. Momenteel zit er een prachtig woon- en zorgcomplex. Daarvoor huisden er de Paters Montfortanen. Dat er ene John Turing von Ferrier woonde, kamerheer van de koning van Württemberg, is ook bekend. Maar eerder woonde er ook al een Ferrier, die op zeer jonge leeftijd het kasteel kocht. Hoe kan dat? Hoe zitten die Ferrierfamilie in elkaar? Dat ga ik dan uitpluizen.”

Quote Wij weten, soms moet je úren zoeken voor je iets bruikbaars tegenkomt Helma van Hout

Middelburg blijkt een aanknopingspunt. Van Hout ontdekt, samen met Helma, een wereld van pruikenpoeder en plantages, van handel en pakhuizen. Zij reizen vervolgens virtueel naar Schotland, want de Ferriers blijken daar roots te hebben. Ze schrijven het archief in Schotland aan.

Henk: ,,Ze vroegen ons om een urenschatting te maken, hoeveel zoekwerk het zal zijn. En daar betaal je dan per uur voor. Helma: ,,Wij weten, soms moet je úren zoeken voor je iets bruikbaars tegenkomt. Dus dat hebben we maar niet laten doen. We ontvingen wel een soort uittreksel.”

Helma zoekt beneden, Henk zit op zolder

Van Hout schreef al eerder boeken, over de Stratense molen en het gilde Sint Joris. Hij volgde een cursus Oud Schrift lezen, om oude aktes te kunnen lezen. ,, Als 16-jarige jongen kwam ik bij dit gilde, ik ben opgegroeid met traditie. In de jaren zeventig kreeg ik steeds meer interesse in geschiedenis.”

Van Hout, van oorsprong boekhouder, was eerder penningmeester bij Heemkundekring De Heerlijkheid Oirschot en secretaris bij gilde Sint Joris. Bij het gilde is hij momenteel archivaris.

Helma zoekt beneden in de woonkamer op de computer, Henk zit boven op zijn werkkamer op zolder, met spraakcomputer. Er volgen uren van speuren, met af en toe een euforische kreet. Als Helma iets ontdekt, praat ze Henk bij. Ze reizen samen naar het Gelders Archief in Arnhem, om het verhaal van Giovanni Castione en zijn moordenaar Martinus Zoeren nader te bestuderen.

Quote Het is een beetje verslavend, je wilt meer en meer te weten komen Henk van Hout

Helma: ,,Een prachtig archief daar, in een heel mooi modern gebouw. Als je daar komt, liggen allerlei documenten waar je eerder naar vroeg al klaar, dat maak je niet vaak mee.” Ze ontdekken onder andere dat de moordenaar Zoeren niet de laatste Nederlander was, die de doodstraf moest ondergaan. Henk: ,,Terwijl dat de algemene veronderstelling is in Oirschot.”

Het boek bevat vijftien hoofdstukken vol geschiedenis over Oirschot, onder meer over de ‘Tachtigjarige Oirlog’, Het heerlijk jachtrecht en ‘Hof van Heerenbeek’. Henk: ,,Het is een beetje verslavend, je wilt meer en meer te weten komen. Van het ene val je in het andere en volgt er weer een nieuw verhaal. We speuren nog wel even door.”

Het boek Oirschots Heem is voor 24,75 euro verkrijgbaar bij Primera en ’t Bint in Oirschot.