Used E-bikes weer aan de slag in de Posthof Bladel: ‘Wij zitten hier prima’

BLADEL - De elektrische fietsenzaak van Henk en Jan van den Borne in Bladel heeft zware tijden meegemaakt. Eerst was er vorig jaar juni een stevige brand, waardoor de winkel tot november gesloten bleef. Een maand later kon de zaak weer open, maar was de tweede lockdown spelbreker. ,,We blijven er nuchter onder", zegt Henk van den Borne. ,,De versoepeling komt er aan, maar ook het seizoen om te gaan fietsen. Dat komt goed.”

Henk van den Borne is mede namens zijn broer woordvoerder van Used E-bikes, de winkel voor tweedehands elektrische fietsen aan de Bladelse Markt. Het bedrijf zit op een markante plek in het centrum, namelijk in de Posthof. Dat bouwwerk staat niet direct bekend als het monumentale sieraad van het dorp. Vorig jaar was er veel commotie rond het appartementencomplex met vooral veel winkelleegstand. Op Used E-bikes na dan.

De Van de Borne's hebben hun plek sinds oktober 2018 in gebruik. Zij huren van de eigenaren van de Posthof, de gebroeders Van de Huijgevoort, die in het gebouw graag een supermarkt willen beginnen. Midden augustus, net na de brand, sloot de gemeente het pand voor bewoning, omdat was gebleken dat het gebouw onveilig en eigenlijk onbewoonbaar was. Om de Posthof kwamen hekken te staan. Used E-bikes viel daar net buiten.

De Van de Borne's zitten op de plek waar in de Posthof ooit een Aldi-supermarkt zat. De twee hadden destijds moeite om een geschikte plek te vinden voor hun gebruikte fietsen. ,,In Bladel stond niet veel leeg. We wilden ook niet midden in het centrum zitten. Dit is een goede locatie. We hoeven niet per se op een A-locatie. Een B-locatie is ook goed. We verkopen geen accessoires en ventieldopjes. Wij moeten het niet hebben van de toevallige aanloop.”

Volledig scherm Het interieur van Used E-bikes. © Jean Pierre Reijnen/DCI Media

De broers hebben er veel werk aan gehad om het pand bij de start destijds bruikbaar te maken. ,,Het staat op de nominatie gesloopt te worden. Het is gedateerd, de indeling is niet meer van deze tijd. Wij huren op tijdelijke basis en weten ook niet wanneer die supermarkt er gaat komen.”

De brand in de Posthof in augustus trof ook hun zaak, hoewel het nog een maatje erger had kunnen zijn. Henk: ,,Mijn broer belde me. Ik ben meteen gaan kijken. Ik zag de vlammen onder de overkapping slaan. Ik dacht even: Nu zijn we verloren. Maar dat viel mee.” De broers hadden de vroegere etalages dichtgewerkt met stevige houten panelen. Brandbaar, zou je denken, maar in eerste instantie hielden de panelen het ergste brandgevaar juist tegen. De brandweer voorkwam dat de brand de winkel in sloeg.

Dat alle andere winkelruimte en de appartementen van de Posthof nu vooral leeg staan, deert hen niet, vindt Henk van de Borne, maar fraais is anders. Onduidelijk is wanneer de Posthof weer bewoonbaar gaat worden. Het verbaasde hem dan ook dat de gemeente onlangs de raadsleden informeerde dat Bladel camera's ter beveiliging wil ophangen zo gauw de verbouwingswerkzaamheden in de Posthof achter de rug zijn. Aan verbouwing binnen is volgens de fietsenhandelaar niet veel gedaan.

De Posthof is in Bladel al jaren onderwerp van van gesprek. ,,Er zijn meerdere partijen die hier iets van vinden. Albert Heijn zit er niet op te wachten dat Van de Huijgevoort hier een supermarkt begint. De gemeente ziet het liefste dat de Jumbo naar hier verhuist. Daar bakkeleien ze al tijden over. Zolang er niks gebeurt, zitten wij hier prima.”

Volledig scherm De onderdoorgang in de Posthof is nog steeds gesloten. Links zit Used E-bikes. © Jean Pierre Reijnen/DCI Media