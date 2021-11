Vaart maken met zonneweide in Wintelre en steun voor gedupeerden Toeslagenaffaire en basisschool 't Busseltje, politieke partijen in Eersel zijn eensgezind

EERSEL - Gesteggel over woorden was er wel, maar bij diverse onderwerpen waren de politieke partijen het tijdens de begrotingsbehandeling het met elkaar eens.

De partijen vonden elkaar onder andere in de ontwikkeling van de zonneweide ten noorden van Wintelre. Die moet zo snel mogelijk starten, nog liever gisteren dan vandaag. De gemeente moet gedupeerden van de Toeslagenaffaire helpen. En er moet geld beschikbaar komen voor basisschool ‘t Busseltje in Eersel, zodat de leerlingen naar een sportlocatie vervoerd kunnen worden.

Woordenstrijd

Al ging daar soms wel een woordenstrijd aan vooraf. Zo werd er gediscussieerd over en geschaafd aan de tekst van het amendement over de zonneweide die was ingediend door het CDA en D66. Wat wordt er verstaan onder omgevingsdialoog? Die term werd vervangen voor informatieavond.

CDA-raadslid Sophie Tinnemans legt uit dat de intentie is dat er actie komt. De gesprekken met de omgeving en initiatiefnemers kunnen naast elkaar lopen. De partijen zijn bang dat initiatiefnemers hun kans op netcapaciteit mislopen als er geen vaart komt in het proces. Dat zorgt voor flinke vertraging.

Gesprekken met de omgeving en initiatiefnemers

In november en december staan er gesprekken met de omgeving gepland volgens wethouder Eric Beex. Het gaat dan onder andere over de landschappelijke inpassing. Mensen uit de omgeving kunnen aangeven wat ze willen en de gemeente stelt vervolgens regels vast waar de initiatiefnemers zich aan moeten houden.

Wethouder Steven Kraaijeveld zegt toe dat initiatiefnemers worden uitgenodigd voor een gesprek. ,,We kunnen een overeenkomst sluiten over of ze zich aan het beleid willen houden. Het proces kan worden voorbereid en ze kunnen een bod maken, maar de ondertekening daarvan kan pas plaatsvinden nadat er duidelijkheid is over de landschappelijke inpassing.”

Toeslagenaffaire

Ook het amendement van de PvdA-GL over de Toeslagenaffaire werd aangenomen. In de gemeente Eersel wonen dertien gedupeerden van de affaire. Met één daarvan is geen contact geweest. Daar gaat de gemeente nog contact mee opnemen. Daarnaast wordt er een schuldenanalyse uitgevoerd en neemt de gemeente de schulden van gedupeerden over die in verband staan met de affaire. Daaronder vallen bijvoorbeeld niet hypotheek- en gokschulden.

Basisschool 't Busseltje

De ingediende moties werden niet in stemming gebracht, omdat het college aangaf er mee aan de slag te gaan. Een daarvan, van de VVD en Eersel Samen Anders, ging over ‘t Busseltje. Het is de enige school in de gemeente die niet beschikt over een eigen sportlocatie. Om ook volgend jaar de leerlingen naar een sportlocatie te kunnen vervoeren is 20.000 euro extra nodig. Beex zegde toe om ook te kijken naar een oplossing voor de langere termijn. Dat kan een eigen gymzaal zijn.

De begroting, het huishoudboekje van de gemeente Eersel, is aangenomen. Ook al stemden CDA en D66 tegen. Ze maken zich zorgen over de rode cijfers op de lange termijn.