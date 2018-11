Vakantiecentrum De Hertenwei in Lage Mierde verloedert snel

100e en tevens laatste voorstel­ling over dementie van Eenakter uit Hapert

16:12 HAPERT - Toneelvereniging De Eenakter uit Hapert speelt zaterdag voor de 99e en 100e keer de voorstelling ‘Het leven in drie dagdelen’. Het is het slot van een imposante reeks uitvoeringen van dit stuk over leven met dementie.