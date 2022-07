Vakantiehuisjes in natuurzone mogen voorlopig niet; Raad van State tikt gemeente Valkenswaard op de vingers

Een tochtje op de DUO-fiets vanuit Duizel: ‘Hier gaat mijn staartje van kwispelen’

DUIZEL - Voor echtpaar Huub en Sepha Donkers (beiden 85) is de duofiets in Duizel een uitkomst. ,,We hebben altijd veel gefietst. Ineens is het dan afgelopen”, zegt mevrouw Donkers geëmotioneerd.

