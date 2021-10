Vakantiepark De Kempervennen krijgt twee nieuwe, grote glijbanen

Van groot designwerk tot aan ambachte­lijk tafelont­werp: Van Tafel in Oirschot stoomt door

6 oktober OIRSCHOT - ,,Steeds meer mensen hebben behoefte aan een duurzame tafel die staat voor hun eigen smaak en identiteit”, vertellen Chantal en Marc de Bie van meubelmakerij en -winkel Van Tafel in Oirschot. Dat ambacht hip is en lokaal maatwerk terrein wint in Brabant, is logisch. In de afgelopen tien jaar is de meubelindustrie in Brabant namelijk flink ontwikkeld, volgens de Koninklijke CBM, branchevereniging voor interieurbouw en meubelindustrie.