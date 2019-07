Vakantiepark Hooge Mierde moet toeristenbelasting betalen over arbeidsmigranten

In totaal 69.837 overnachtingen à 1,10 euro maken bij elkaar een flink bedrag van meer dan 76.000 euro aan toeristenbelasting. De exploitant van Het Zwartven is het er niet mee eens. Volgens haar is niet zij belastingplichtig, maar het uitzendbureau dat verblijf biedt aan de arbeidsmigranten op het park. Dat is immers het eerste aanspreekpunt als het gaat om het beheer, stelde zij. En mocht ze dan toch als belastingplichtige worden aangemerkt, dan zou dat niet moeten gelden voor arbeidsmigranten en de houders van vaste standplaatsen en seizoensplaatsen. Wie meer dan negentig dagen een woning voor zichzelf beschikbaar heeft, maar zijn hoofdverblijf in een andere gemeente heeft, valt immers onder de bepalingen van de forensenbelasting. En dat zou dubbelop zijn.