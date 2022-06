Van 11 gebouwen naar 1 hoofdkwartier, 13 Lichte Brigade Oirschot is er klaar voor

Beperkin­gen van de kazerne in Oirschot betekent quarantai­ne voor militairen in Van der Valk-ho­tel in Eindhoven

Beperkingen van de kazerne in Oirschot noopte Defensie om de 303 militairen van de 13 Lichte Brigade uit Oirschot in quarantaine te plaatsen in het Van der Valk Hotel in Eindhoven. Zondag of maandag vertrekken ze op oefening naar Duitsland. Ná een coronatest. ,,Anders komen we daar sowieso niet binnen.”

5 maart