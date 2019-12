Van Alaska tot Afrika: kerstspullen verzameld door Anneke (92) uit Eersel

De geboren en getogen Eerselse geniet nog steeds van haar omvangrijke verzameling. Aandachtig kan ze kijken naar de vele details van de kleurrijke kerstgroepen. Ze weet nog precies van wie ze wat gekregen heeft en zo zit er bij elk object een verhaal.

Van der Weijst: ,,Zo zie ik al die kerststalletjes ook nooit. Die zitten opgeslagen in dozen op de zolder en alle kaarten, postzegels en prentjes zitten in mappen. In de kersttijd komen er een paar naar beneden. Ondertussen heb ik wel 130 groepen, groot en klein. De kleinste zo groot als een vingerhoedje. Dus heel mooi om er een aantal hier zo te zien in het Kempenmuseum.”

Creatief bezig zijn heeft ze als vrijwilligster bij het museum 35 jaar gedaan. Decoraties maken vond ze het mooiste werk om te doen. Op de expositie is een kleurrijke gehaakte kerstgroep en een geborduurde merklap van haar te zien. Samen met haar dochters heeft ze de tentoonstelling ingericht.

Te mooi om weg te doen

Haar belangstelling is niet uit de lucht komen vallen. Toen het helemaal nog niet zo normaal was een kerstboom te zetten, stonden er bij haar thuis al twee. Op jonge leeftijd begon Van der Weijst met het sparen van devotieprentjes. Dat zijn prentjes die vroeger paters uitdeelden, die geld voor de missie kwamen ophalen. Van familieleden in de missie en klooster werden al speciale exemplaren ontvangen. Daar kwamen postzegels bij toen de kinderen stopten met die hobby. Met kerstkaarten sparen werd in 1989 begonnen. ,,Ik kreeg toen een aantal heel mooie kaarten. Te mooi om weg te doen. Vanaf toen ging ik die verzamelen. Het moeten wel kaarten zijn die echt iets met de kerst hebben. Dus engeltjes, herders en drie koningen. Ik heb de kaarten gerangschikt in een logische volgorde van het kerstverhaal. Bij mij geen dorpsgezichten of kerken in een sneeuwlandschap”, legt ze haar kieskeurigheid uit.

Ondertussen omvat de verzameling prentjes en kaarten elk meer dan 1500 stuks. De verzameling omvat objecten uit de hele wereld. Van A tot Z, van Alaska tot Zuid-Afrika, zoals ze zelf graag zegt. En dat in Eersel. Daar is ook de titel van haar tentoonstelling op gebaseerd: ‘De wereld van kerst vlakbij.’

Er komt veel uit Afrika, omdat daar familieleden in de missie werkten. Ondertussen weten alle familieleden en kennissen van haar hobby en brengen regelmatig wat mee voor de verzameling. Van der Weijst: ,,Een verzameling kopen is geen kunst. Dat noem ik niet verzamelen. Op enkele uitzonderingen na heb ik alles gekregen. Met een reislustige familie van zes kinderen, 20 kleinkinderen en 32 achterkleinkinderen komt er regelmatig nog wat binnen.”