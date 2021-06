Van bedevaart tot Dominator, na achttien jaar is het mooi geweest voor correspondent Jos Houbraken

Menig lezer heeft ooit een letter van Jos Houbraken gelezen. Hij tikte meer dan tweeduizend artikelen voor de krant. ,,Ik ben begonnen als correspondent, omdat ik nieuwsgierig ben en graag overal bij wilde zijn.”

Ezeltjesweekend en De Donksbergen

De correspondent vertelt met een glimlach op zijn gezicht over verschillende plekken waar hij is geweest. Zoals de samenkomst van bijna honderd ezels voor een ezeltjesweekend op kampeerboerderij De Molenvelden in Eersel. Of de kermis voor cliënten met een verstandelijke beperking op woonpark De Donksbergen in Duizel.

Ook heeft de zeventiger goede herinneringen aan de bedevaart naar Werbeek. ,,Vroeger was dat te voet, maar het aantal wandelaars daalde. Steeds meer mensen gingen met de auto of fiets. Er gingen er nog maar een paar te voet. Ik ben zelf een keer meegelopen en dat was hartstikke mooi.”

Maffe manier

Bij sommige evenementen kwam hij jaarlijks, zoals het Paperclip Festival. ,,Dat heb ik zien groeien tot wat het nu is. In het begin draaide Pieter Lepelaars en een paar vrienden. De eerste keer was op het Mortelveld in Eersel. Het was heel kleinschalig, maar werd steeds groter. Ze hebben altijd een thema en brengen dat op een maffe manier onder de aandacht. Zo doken er op een gegeven moment allemaal badmutsen op op verschillende plekken.”

Quote Mijn vooroorde­len verdwenen snel Jos Houbraken

Een keer ging hij naar hardcorefestival Dominator. ,,Ik dacht wat moet ik daar doen op mijn leeftijd, ik was toen 58. Die mensen daar zien me al aankomen, ik had daar al een heel beeld bij in mijn hoofd. Maar het was geweldig. Mijn vooroordelen verdwenen snel. De mensen waren heel aardig.”

Beperkingen

Die ontmoetingen met verschillende mensen vond hij mooi aan zijn werkzaamheden. Al bracht het schrijven van artikelen zo nu en dan beperkingen met zich mee. ,,Soms begint het bij een evenement net gezellig te worden en moet je naar huis, omdat je nog een stukje moet tikken.”

Maar hij schreef niet alleen over evenementen. Zo ving hij ooit per toeval op dat er archeologische vondsten waren gedaan aan de Mortel in Eersel. Dat was een braakliggend terrein waar huizen zouden komen. ,,Het duurde lang voordat het bouwproject van start ging. Toen ze daar eindelijk aan de slag konden, mochten ze niet verder vanwege de vondsten.”

Steensel weer een dorp

In zijn beginperiode schreef hij ook over politiek. ,,Destijds ging het al over de Eindhovenseweg in Steensel. De weg splitst Steensel in tweeën. Inmiddels zijn ze bezig om van Steensel weer een dorp te maken.” In de laatste fase van dat plan wordt de Eindhovenseweg meegenomen.

Houbraken kan nog uren vertellen over de verhalen die hij schreef, de mensen die hij sprak en over de plekken waar hij kwam. Voor de krant komen er geen nieuwe anekdotes meer bij. ,,Het is mooi geweest. Op sommige plekken kom je jaarlijks en je moet oppassen dat je niet in herhaling valt. Nu is het tijd voor andere dingen.”